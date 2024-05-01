Все из-за помощи Украине? В Германии подожгли дом главы Rheinmetall

В СМИ назвали тех, кто устроил поджог

В ночь на 29 апреля в Германии подожгли пожилой домик главы оборонного концерна Rheinmetall Армина Паппергера. Причиной поджога назвали снабжение компанией оружия для ВСУ.

Это сделали левые радикалы. Об этом сообщает газета Bild.

Там отметили, что радикалы взяли на себя ответственность за организацию пожара, оставив на платформе Indymedia соответствующее послание.

"В ночь на 29 апреля мы оставили на участке Армина Паппергера в летнем домике зажигательную смесь", – говорится в тексте заявления.

Армин Паппергер

Кроме того, они оставили письмо, в котором написали, что "Rheinmetall является одним из бенефициаров так называемого переломного момента", и что компания накапливает "разные старые типы танков", которые "теперь могут быть проданы в Украину с боеприпасами и с большой прибылью".

Левые немецкие радикалы считают, что "Rheinmetall не просто планирует, производит и убивает в национальном масштабе".

В издании написали, что пожарную часть Германсбурга известили о пожаре в 4:16 утра. За расследование инцидента взялся отдел полиции по вопросам госбезопасности. Правоохранители уже изучают подлинность оставленного послания.

Добавим, что 14 марта генеральный директор военного концерна Rheinmetall Армин Паппергер объявил о своих планах создать в Украине минимум четыре завода. В скором времени состоится закладка первого камня предприятия в Украине. Он будет построен по образцу завода по производству боеприпасов, который Rheinmetall строит в Германии. Он будет иметь полный цикл производства, который будет включать все необходимые этапы для выпуска полного выстрела: снаряда, детонатора, заряда взрывчатки и метательного порохового заряда.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что к концу 2023 года стало известно, что концерн Rheinmetall ремонтирует в Украине военную технику. Также в планах немцев начать производство бронетранспортеров, Украина рассчитывает еще и на производство западных танков.