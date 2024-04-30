"Витратять і розікрадуть": Фіцо розкритикував словаків, які збирають гроші на снаряди для ЗСУ

Політик розкритикував своїх співгромадян та опозиціонерів

Прем’єр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що зусилля громадян його країни, які збирають гроші на снаряди для України в рамках чеської ініціативи, "нічого не змінять". Він уже давно займає проросійську позицію та всіляко перешкоджає наданню допомоги ЗСУ.

За його словами, ті словаки, які займаються збиранням коштів на снаряди для України, могли б збирати кошти на лікування раку. Про це Фіцо розповів в інтерв’ю Joj24.

"В Україні нічого не зміниться, і через рік-два буде те саме. Всі гроші будуть витрачені, частина з них може бути вкрадена, але ми залишимося там, де зараз", — сказав він.

При цьому словацький прем’єр сказав, що громадяни його країни можуть розпоряджатися своїми коштами, як хочуть, але порадив направити ці кошти на допомогу пацієнтам з раком.

Видання підкреслило, що такі збори в Словаччині теж ведуться і будь-хто може пожертвувати кошти в будь-який момент.

Загалом він описав цей збір коштів чеським виразом "prd do Stromovky", що можна дослівно перекласти як "пукнути в Стромовці" (великий природний парк у Чехії) або більш літературно як "крапля в морі".

Як повідомлялося раніше, оскільки словацький уряд відмовився приєднатися до ініціативи Чехії щодо закупівлі снарядів для України, то прості громадяни цієї країни вирішили оголосити свій власний збір на мільйон євро. Станом на 30 квітня, тобто за два тижні, було зібрано 4 мільйони євро, а до ініціативи приєдналося майже 63 тисячі людей.