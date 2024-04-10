У Німеччині понад 30 депутатів вимагають припинити військову допомогу Україні: як пояснюють

Депутати написали, що стурбовані подальшою ескалацією війни

У Німеччині понад 30 депутатів від округу Укермарк у Бранденбурзі опублікували відкритий лист із вимогою до влади країни припинити постачання зброї Україні.

Про це повідомляє Spiegel. У листі політики попросили канцлера Німеччини Олафа Шольца та голову Бундестагу Бербеля Баса "взяти на себе відповідальність за мирне врегулювання замість подальших постачань зброї" Україні.

Депутати написали, що стурбовані подальшою ескалацією війни та вважають, що Німеччина має "зробити все можливе, щоб ініціювати дипломатичні рішення для припинення війни та сприяти мирному співіснуванню між народами".

Видання зазначає, що в одній із пропозицій напад РФ на Україну засуджується "найрішучішим чином". При цьому далі в листі немає жодної згадки про російського диктатора Володимира Путіна, військові злочини РФ у Бучі або Маріуполі.

Лист був написаний у рамках широкої коаліції, його підписали 32 особи.

Нагадаємо, що 28 березня Німеччина оновила список військової допомоги, яка надається Україні. Зокрема, туди увійшли боєприпаси для танків Leopard, боєприпаси та розвідувальні дрони.

Крім того, у Німеччині пообіцяли Україні 20 БМП Marder, одну гусеничну машину підвищеної прохідності Warthog, 70 інфрачервоних камер та ще ракет до ЗРК Patriot.

Зазначимо, що з початку повномасштабного вторгнення РФ Німеччина надала Україні матеріально-технічну допомогу на суму близько 5,2 мільярдів євро. Крім того, понад 10 тисяч українських солдатів пройшли військову підготовку у Німеччині.

Раніше "Телеграф" повідомив, що незважаючи на велику допомогу, канцлер Німеччини Олаф Шольц в черговий раз відмовився передавати Україні далекобійні ракети Taurus. Він заявив, що використовувати ці снаряди ЗСУ не зможуть без німецьких солдатів, а відправляти свої війська в Україну Німеччина не має наміру.