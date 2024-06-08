"Воєнна авантюра": поранений прем’єр Словаччини знову відзначився антиукраїнською заявою

Словацький прем’єр знову виступив із антиукраїнською заявою

Прем’єр Словаччини Роберт Фіцо, який відновлює здоров’я після недавнього нападу, продовжує виступати проти допомоги Україні. Зокрема він переконаний, що Захід не повинен давати ЗСУ можливість бити російською територією.

Про це Фіцо написав у своєму Facebook, де він виклав фотографію того, як він бере участь у виборах до Європарламенту. При цьому він закликав голосувати за політиків, які підтримують мирні ініціативи, а не за тих, хто хоче продовження війни.

"Згода західних країн дати Україні використовувати західну зброю для ударів по цілях на території Росії — це лише доказ того, що великі західні демократії хочуть не миру, а ескалації напруженості з Російською Федерацією, яка обов’язково відбудеться", — написав він.

Він назвав такий дозвіл "воєнною авантюрою" та пообіцяв докласти зусиль, щоб цього не сталося.

Як повідомлялося раніше, замах на Фіцо стався 15 травня, тоді 71-річний письменник Юрай Цінтула вистрілив у словацького прем’єра кілька разів.

Пізніше у суді повідомили мотиви нападника — він категорично не згоден із проросійською позицією Фіцо і впевнений у тому, що уряд Словаччини мав підтримати Україну.