І через Україну теж: нападник на Фіцо підтвердив свої мотиви у суді та розповів деталі замаху

Назвав уряд Фіцо Іудою у Євросоюзі

У Словаччині тривають процесуальні дії над стрільцем, який 15 травня вчинив напад на Роберта Фіцо, прем'єр-міністра країни, що нині й досі знаходиться у важкому стані, у лікарні. У суді підтвердили мотиви нападника — він категорично не згоден з проросійською позицією Фіцо і певен у тому, що уряд Словаччини мав підтримати Україну.

Про це пише видання Politico. Посилаються на юридичний документ, а саме на ухвалу про досудове ув’язнення, що була надана суддею державним ЗМІ.

"Юрай Цинтула, людина, яка, ймовірно, стріляла у словацького прем'єр-міністра Роберта Фіцо минулого тижня, не збиралася вбивати свою жертву. Нападник хотів нашкодити здоров'ю, щоб Фіцо не зміг продовжувати залишатися лідером країни й проводити політику, з якою стрілець не згоден", — пише видання.

Також, згідно з документом, на досудовому засіданні Цинтула стверджував, що почувається "безсилим і розчарованим станом суспільства" після змін, що були запроваджені ліворадикальним та популістським урядом Фіцо з моменту його приходу до влади в жовтні минулого року.

"Я не погоджується з політикою нинішньої влади, включно з ліквідацією Офіса спеціального прокурора, який займався топ-політичними справами та справами організованої злочинності, а також не погоджується з переслідуванням культури та працівників ЗМІ", — заявив Цинтула.

Також він заявив, що головним чином хоче, щоб "Україні була надана військова допомога", і "розглядає чинну владу як Іуду у Європейському Союзі". Власне це і змусило його діяти.

Згідно з документом, Цинтула вирішив 13 травня — за два дні до нападу — "помститися цьому уряду за його політику, завдавши поранення прем’єр-міністру". Для цього він вирішив використати зброю, якою законно володів з 1992 року — 9-міліметровий пістолет чеського виробництва CZ 75.

Цинтула розповів, що 15 травня він чекав близько години, поки Фіцо не вийшов із будівлі та не підійшов до людей. За його словами, він вистрілив у правий бік живота прем’єр-міністра, коли Фіцо потискав руку на відстані двох метрів.

"Навіть сліпий потрапив би", — мовив Цинтула, зазначено в документі.

Стрілець додав, що знав — Фіцо може померти, але був готовий піти на ризик, оскільки "соціально чутливий, і те, що відбувається в суспільстві, його сильно дратує".

Згідно з документом, суддя залишив Цинтулу під вартою, постановивши, що є ризик, що той може спробувати знову напасти на Фіцо. Якщо стрільця визнають винним, йому загрожує 25 років або довічне ув'язнення.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, хто такий Юрай Цинтула. З’ясувалося, що він 71-річний житель міста Левіце, творчо активний та талановитий поет і письменник.