Швидкого повернення не буде: що відомо про стан пораненого словацького прем'єра Фіцо

Лікарі наглядають за станом політика

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, який став жертвою замаху, може видужати до кінця цього року. Зараз його стан залишається "дуже серйозним".

Про це розповів голова парламентського клубу керівної партії SMER Ян Ріхтер. Фіцо теж є членом цієї партії, повідомляє видання SME.

"Стан все ще дуже серйозний… Треба вірити, що не трапиться щось несподіване", ― сказав Ріхтер.

Він нагадав, що у словацького прем’єра були серйозні поранення після замаху. Тому швидкого повернення не буде і його не варто очікувати. Політик вважає, що Фіцо може одужати до кінця 2024 року. До цього часу прем’єр пройде реабілітацію.

"Ступінь травми був настільки великим, що було б безвідповідально очікувати дуже швидкого повернення. Це станеться… до кінця року", ― сказав Ріхтер.

Нагадаємо, у прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо стріляли 15 травня. Це відбулось, коли політик провів виїздне засідання уряду у місті Гандлов, а потім вийшов до громадськості. Пролунали постріли ― прем’єр впав. Його доставили до лікарні у важкому стані.

Стрільця одразу затримали. Виявилось, що замах скоїв 71-річний письменник Юрай Цинтула. Він вистрелив у Фіцо з власного пістолета. Була версія, що письменник мав спільників. "Докази" цьому знайшли в соцмережах нападника.

Сам Цинтула заявив, що стріляв у Фіцо через те, що не згоден з його політикою. Письменник підтвердив свої слова у суді, розкритикувавши уряд Словаччини. Він назвав його "Іудою в Євросоюзі". Цинтула також розповів деталі замаху на прем’єра. Він запевняє, що не хотів вбивати Фіцо, а прагнув зашкодити його здоров’ю, аби він не продовжував вести проросійську політику.

Раніше "Телеграф" писав, що Орбан розповів про стан Фіцо. За словами угорського прем’єра, його словацький колега знаходиться на "межі життя і смерті".