"Военная авантюра": раненый премьер Словакии вновь отметился антиукраинским заявлением
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Словацкий премьер вновь выступил с антиукраинским заявлением
Премьер Словакии Роберт Фицо, который восстанавливает здоровье после недавнего нападения, продолжает выступать против помощи Украине. В частности он убежден, что Запад не должен давать ВСУ возможность бить по российской территории.
Об этом Фицо написал в своем Facebook, где он выложил фотографию того, как он принимает участие в выборах в Европарламент. При этом он призвал голосовать за политиков, которые "поддерживают мирные инициативы", а не за тех, кто хочет продолжения войны.
"Согласие западных стран дать Украине использовать западное оружие для ударов по целям на территории России — это лишь доказательство того, что великие западные демократии хотят не мира, а эскалации напряженности с Российской Федерацией, которая обязательно произойдет", — написал он.
Он назвал подобное разрешение "военной авантюрой" и пообещал приложить усилия, чтобы этого не произошло.
Как сообщалось ранее, покушение на Фицо произошло 15 мая, тогда 71-летний писатель Юрай Цинтула выстрелил в словацкого премьера несколько раз.
Позже в суде сообщили мотивы нападающего — он категорически не согласен с пророссийской позицией Фицо и уверен в том, что правительство Словакии должно было поддержать Украину.