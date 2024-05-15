У путінського друга Фіцо стріляли, він поранений, стан тяжкий: всі подробиці, відео та фото

Мотиви нападника з’ясовують правоохоронці

Невідомий поранив прем’єр-міністра Словаччини Роберто Фіцо після засідання Кабміну. Нині його везуть до лікарні у тяжкому стані.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ, зокрема Aktuality.sk. Стрілком виявився 71-річний уродженець словацького міста Левице, його мотиви з'ясовуються.

Фіцо відомий проросійською позицією та є активним противником надання Україні озброєння для захисту від агресії РФ.

Інцидент стався 15 травня після виїзного засідання уряду у місті Гандлов. Постріли пролунали після того, як прем’єр Фіцо вийшов до громадськості, після чого він одразу впав на землю. За деякими даними, правоохоронці вже затримали нападника та оточили культурний центр, а сам прем’єр госпіталізований — його вертольотом везуть до лікарні в Банськ-Бистриці. Як пише видання Plus JEDEN DEN, словацький прем’єр міг отримати три поранення: у груди, живіт та кінцівки. Стан Фіцо дуже тяжкий. Пізніше на його офіційній сторінці з'явилася інформація про те, що життя політика в небезпеці, але "все вирішиться найближчим часом".

"Я чув три чи чотири постріли. Я бачив, як Фіцо підняли з землі. Згодом стрілок був упокорений", — розповів про подію журналіст Даніель Вражда.

Очевидці повідомляють, що біля культурного центру, де відбулося виїзне засідання, стояло кілька людей. Перед тим, як із будівлі вийшов Роберто Фіцо, до них виходили й інші урядовці. Вони тисли руки присутнім і на них ніхто не нападав. Жодних антиурядових гасел люди не вигукували.

"Після стрілянини з місця події було евакуйовано трьох міністрів", — повідомляють ЗМІ.

Віцеспікер парламенту Любош Блаха заявив, що через напад на прем’єр-міністра засідання Національної ради Словацької Республіки призупинено на невизначений термін. Нападом на прем’єр-міністра займається Національна кримінальна агенція.

Імовірно стрілець, який напав на Роберто Фіцо

Також "Телеграф" розповідав про те, що російські агенти в Україні готували замах на Володимира Зеленського, Кирила Буданова та Василя Малюка. Правоохоронці затримали їх.