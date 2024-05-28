У Словаччині розповіли, коли одужає поранений прем’єр Фіцо

Життю політика нічого не загрожує

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, на якого було скоєно замах, продовжує одужувати. Стан його здоров'я поступово покращується.

За словами лікарів, Фіцо й досі знаходиться у госпіталі Рузвельта в Банській Бистриці. Про це пише StartitUp.

Лікарський консиліум підтвердив, що життю політика нічого не загрожує. Водночас терміни його виписки з медичного закладу не називаються.

"Сьогоднішній консиліум за результатами обстеження підтвердив поступове покращення стану здоров’я прем’єр-міністра", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що стан Фіцо з самого початку був важким, але лікарям вдалося його швидко стабілізувати.

Нагадаємо, що, за словами голови парламентського клубу керівної партії SMER Яна Ріхтера, стан Фіцо залишається "дуже серйозним". Він нагадав, що у словацького прем’єра були серйозні поранення після замаху. Тому швидкого повернення не буде і його не варто очікувати.

Раніше "Телеграф" писав, що в Єврокомісії стежать за дезінформацією навколо замаху на Фіцо.