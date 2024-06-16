Довелося вгамувати кулею: невідомий з киркою напав на футбольних фанатів у Гамбурзі (відео)

Поліція була змушена відкрити вогонь

Кирка в одній руці, коктейль Молотова — в іншій. 16 червня, у Гамбурзі, озброєний вищезгаданими знаряддями чоловік, напав на людей перед футбольним матчем Польща-Нідерланди, на Євро-2024.

Про це повідомляє поліція Гамбурга у своєму обліковому запису у мережі X (Twitter). Інцидент трапився у районі Репербан, де на той час перебували декілька тисяч футбольних фанатів.

"За попередніми даними, чоловік погрожував поліцейським киркою та запальним пристроєм. Після цього надзвичайники застосували вогнепальну зброю. Нападник отримав тілесні ушкодження, наразі йому надають медичну допомогу", — йдеться в повідомленні поліції.

Зазначимо, що невідомий чоловік спершу напав людей, а тоді і на поліціянтів, озброєний киркою та коктейлем Молотова. Аби втихомирити нападника, правоохоронці спершу використали перцевий балончик. Коли превентивні дії не дали бажаного результату, поліціянти здійснили попереджувальний постріл у повітря. Проте нападник не реагував, через що поліція була змушена стріляти вже у напрямку невідомого.

Вочевидь, одна з куль влучила, адже нападник впав на дорогу. Як повідомлялося згодом, чоловік важко поранений у ногу, проте живий і нині доправлений у лікарню. Про те, чи постраждав хтось із фанатів, чи поліціянтів нині невідомо.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, як у Київській області, чоловік напав із ножем на дівчину-касира на АЗС.