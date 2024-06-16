Польща — Нідерланди: онлайн-трансляція голів у матчі Євро-2024

Велика гра відбудеться у Гамбурзі

У неділю, 16 червня, збірні Польщі та Нідерландів відкриють програму матчів на чемпіонаті Європи-2024 з футболу. Перша гра третього ігрового дня відбудеться у Гамбурзі.

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію поєдинку групи D Польща — Нідерланди. У цій статті оперативно буде додано лише відео голів, а після фінального свистка — відеоогляд зустрічі.

Польща – Нідерланди – початок – о 16:00 (оновлюється)

Стали відомі стартові склади команд:

Польща та Нідерланди потрапили до групи смерті на Євро-2024 разом із Францією та Австрією, а тому командам необхідно набирати очки у кожній грі для виходу з квартету. Помаранчеві є явними фаворитами протистояння, проте збірна Польщі здатна не просто дати бій великим командам, а й отримати необхідний результат. Додамо, що французи з австрійцями зіграють у понеділок, 17 червня.

На сайті "Телеграф" доступні розклад та результати всіх матчів Євро-2024. Також у нас на сайті можна ознайомитись з відеооглядами ігор, які завершилися. Раніше на матчі ЧЄ-2024 засвітилася хорватська супер-модель, яка стала відомою на чемпіонаті світу у Катарі.