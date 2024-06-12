Накинувся з ножем зі спини: на Хмельниччині напали на співробітників ТЦК

В одного з нападників знайшли при собі заборонену речовину та шокер

На Хмельниччині було скоєно напад з ножем на співробітника ТЦК під час перевірки документів. Порушника за вчинений злочин затримали, а потерпілого госпіталізували.

Про це повідомляється на сторінці пресслужби Хмельницького обласного ТЦК та СП. Зазначається, що інцидент трапився у вівторок, 11 червня, у населеному пункті Книжківці Хмельницького району.

"Під час перевірки документів громадянин 1984 року народження дістав ножа і вчинив напад на військовослужбовця, якого поранив у ліве плече з боку спини. Надалі групою оповіщення вжито заходів щодо затримання правопорушника", — йдеться у повідомленні.

Було викликане вбрання поліції. У ході огляду у нападника виявили заборонену речовину та шокер. Чоловіка було затримано за скоєння злочину, відповідальність за яке передбачено ст. 125 КК України.

На місце прибула карета швидкої медичної допомоги, військовослужбовця доставлено до військового шпиталю міста Хмельницького. Загрози його життя немає.

Зазначимо, що у мережі також поширюється інформація про другий напад, який стався об 11.30. За даними ЗМІ, співробітник ТЦК перевіряв документи чоловіка на території заводу "Адвіс", як раптом між ними стався конфлікт. Чоловік накинувся із кулаками на співробітника Територіального центру комплектування.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у мережі говорять про незаконне утримання в Одесі працівників швидкої допомоги у ТЦК Київського району.