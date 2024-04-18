Євро-2024: де дивитись матчі чемпіонату Європи в Україні

Турнір покаже і національний телеканал, і тематичний канал медіасервіса

Медіасервіс MEGOGO став офіційним мовником чемпіонату Європи з футболу 2024 року, учасником якого буде збірна України. Усі матчі турніру будуть доступні ексклюзивно на футбольних каналах MEGOGO.

Крім того, Суспільне Мовлення стане партнером медіасервісу у трансляції Євро-2024. Вболівальники зможуть дивитися матчі турніру на місцевих телеканалах "Суспільне" (наприклад, "Суспільне Львів", "Суспільне Черкаси", "Суспільне Чернівці" та ін.) у цифровому ефірі Т2, кабельних мережах та IPTV (крім OTT), повідомляється в акаунті MEGOGO в Instagram.

Суспільний мовник транслюватиме: матч-відкриття, по одному матчу групового етапу на день, включаючи матчі збірної України, а також половину матчів раунду 16, чвертьфінали, обидва півфінали та сам фінал, включаючи всі матчі збірної України на стадії плей-офф у разі потрапляння туди нашої команди. Ці матчі можна буде побачити у цифровому ефірі Т2, кабельних мережах та IPTV (крім OTT).

Усі матчі УЄФА ЄВРО 2024 будуть доступні на MEGOGO за підпискою. Деталі будуть оголошені невдовзі. Розподіл матчів раунду 16 та чвертьфінальних матчів відбудеться безпосередньо під час турніру. Коментаторами обох мовників будуть представники коментаторської команди MEGOGO. Раніше медіасервіс MEGOGO був офіційним транслятором відбіркових матчів чемпіонату Європи 2022-24 років і є офіційним транслятором національної збірної України з футболу.

Чемпіонат Європи з футболу-2024 відбудеться з 14 червня по 14 липня у 10 містах на 10 стадіонах Німеччини.