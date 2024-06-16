Пришлось усмирить пулей: неизвестный с киркой напал на футбольных фанатов в Гамбурге (видео)

Полиция была вынуждена открыть огонь

Кирка в одной руке, коктейль Молотова – в другой. 16 июня, в Гамбурге, вооруженный вышеупомянутыми орудиями мужчина, напал на людей перед футбольным матчем Польша-Нидерланды, на Евро-2024.

Об этом сообщает полиция Гамбурга в своей аккаунте в сети X (Twitter). Инцидент произошел в районе Репербан, где в то время находились несколько тысяч футбольных фанатов.

"По предварительным данным, мужчина угрожал полицейским киркой и зажигательным устройством. После этого чрезвычайники применили огнестрельное оружие. Нападающий получил телесные повреждения, пока ему оказывают медицинскую помощь", — говорится в сообщении полиции.

Отметим, что неизвестный мужчина напал на людей, а следом и на полицейских, вооруженный киркой и коктейлем Молотова. Чтобы утихомирить нападающего, правоохранители сперва использовали перечный баллончик. Когда превентивные действия не принесли желаемого результата, полицейские произвели предупредительный выстрел в воздух. Однако нападавший не реагировал, из-за чего полиция была вынуждена стрелять уже в направлении неизвестного.

Очевидно, одна из пуль попала, ведь нападающий упал на дорогу. Как сообщалось впоследствии, мужчина тяжело ранен в ногу, однако жив и ныне доставлен в больницу. О том, пострадал ли кто-нибудь из фанатов, или полицейских сейчас неизвестно.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, как в Киевской области мужчина напал с ножом на девушку-кассира на АЗС.