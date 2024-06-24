Працюють у три зміни: Сербія суттєво наростила виробництво зброї, вона може йти в Україну

Стрибок виробництва приблизно збігся з початком російського вторгнення

Сербія суттєво наростила виробництво озброєння від початку російського вторгнення в Україну. При цьому деякі її оборонні компанії почали працювати три зміни, щоб забезпечити замовлення.

Про це пише російське видання "Комерсант" із посиланням на свої джерела. Там зазначають, що початок нарощування виробництва Сербією приблизно збігається із початком повномасштабної війни.

"В останні два роки Сербія різко наростила виробництво військової продукції, а багато її оборонних підприємств тепер працюють у три зміни", — йдеться в повідомленні.

Видання нагадує, що у 2023 році у західних ЗМІ з’являвся секретний документ Пентагону, в якому було зазначено, що Бєлград не навчатиме українських військових, але погодився постачати озброєння.

Тодішній міністр оборони, а нині прем’єр країни Мілош Вучевич заявив, що його країна не постачає зброю ні Києву, ні Москві. Однак у Росії вже висловлювали із цього приводу своє занепокоєння.

"Якщо серби знали, що навіть через треті країни зброя йде на Україну, це не може розцінюватися як дружній крок", — заявив нещодавно заступник голови Комітету Ради федерації з міжнародних справ Володимир Джабаров.

Варто зазначити, що раніше президент Сербії Александр Вучич повідомив, що його країна не передає зброю Україні чи Росії, але торгує зі США, Чехією та іншими союзниками України. При цьому він побічно підтвердив, що після початку російського вторгнення в Україну Бєлград продав Заходу озброєння на близько 800 мільйонів євро і не виключив, що воно зрештою опинилося в руках ЗСУ.

Варто зазначити, що у травні Сербію відвідали глава МЗС України Дмитро Кулеба та перша леді Олена Зеленська. Після цього Бєлград пообіцяв здійснити подальші кроки щодо покращення двосторонніх відносин та повернути посла до Києва.