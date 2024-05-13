Союзниця Росії готова зближуватися з Україною: поверне посла до Києва і не лише

У відносинах між країнами можливе потепління

Сербія підтримала територіальну цілісність України та пообіцяла найближчим часом зробити кроки щодо покращення двосторонніх відносин. Однак там усе ще не хочуть запроваджувати санкції проти Росії.

Про це сказав прем’єр Сербії Мілош Вучевич під час зустрічі з главою МЗС України Дмитром Кулебою. Країна раніше засуджувала російське вторгнення, але так і не приєдналася до міжнародних санкцій, що підірвало відносини з Києвом.

"Сербія віддана повазі міжнародного права та територіальної цілісності держав-членів ООН, включаючи Україну... Ми відкриті для дружніх дискусій з усіх питань та на всіх рівнях", — сказав Вучевич.

До цього Кулеба провів зустріч із президентом Олександром Вучичем, який пообіцяв, що невдовзі посол Сербії повернеться до Києва, а також обговорив європейський шлях обох країн.

"Ми обговорили та домовилися про покращення двосторонніх відносин, з особливим бажанням найближчим часом організувати економічний форум між бізнесменами двох країн", — написав Вучич у своєму Instagram.

Як відомо, Кулеба та перша леді Олена Зеленська перебувають з першим з початку російського вторгнення візитом у Сербії. Хоча в країні існує сильна підтримка Росії, її президент намагається зберігати баланс та шукає можливості приєднатися до ЄС.

Як відомо, Белград завжди визнавав захоплені росіянами території частиною України, водночас Київ відмовляється визнавати незалежність Косова, навіть попри те, що Приштина постачала військову допомогу ЗСУ.

Сербія, своєю чергою, вважається головним союзником Росії в Європі, хоча й приймає українських біженців, відправляє гуманітарну допомогу і навіть через посередників продавала боєприпаси Україні.