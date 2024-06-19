Третя світова війна незабаром розпочнеться: президент Сербії зробив жахливий прогноз

Причина, каже президент Сербії, у тому, що "ніхто не хоче досягти миру"

Президент Сербії Олександр Вучич зробив гучну заяву. Він переконаний, що прийде "глобальна катастрофа", яка накриє весь світ через 3-4 місяці.

При цьому він каже, що винна у всьому війна в Україні. Свої припущення він озвучив у інтерв’ю швейцарській газеті Die Weltwoche.

"Я говорю не про третю світову війну, але про серйозну конфронтацію... Я вважаю, що ми недалеко від неї. Не довше трьох-чотирьох місяців. І є ризик, що це станеться раніше", — заявив Вучич.

Причина, каже президент Сербії, у тому, що "ніхто не хоче досягти миру".

Він пояснив, що Захід не може собі дозволити програш України. Для США та НАТО це означає погіршення своєї геополітичної ситуації. Також "якщо Путін програє війну, він особисто втратить усі".

"Все поставлено на карту для обох сторін. Ніхто не може дозволити собі поразку. Тому я публічно заявив і не приховував, що ми наближаємось до справжньої катастрофи ", — заявив Вучич.

Він додав, що не бачить способу зупинити це.

Раніше "Телеграф" розповідав, що за результатами соцопитування серед американців вони схиляються до думки, що Третя світова війна почнеться протягом наступних п’яти-десяти років. На їхню думку, воювати доведеться проти альянсу Китаю та Росії, а Україна буде одним із найкращих союзників США.