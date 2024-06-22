Європейський друг Путіна активно допомагає Україні боротися з росіянами: сума постачання озброєнь величезна

Президент країни стверджує, що все ще нікого не підтримує

Попри те, що Сербія не приєдналася до західних санкцій, вона опосередковано причетна до посилення обороноздатності України. При цьому вона досі вважається головною союзницею Росії в Європі.

Про це пише Financial Times. Автори матеріалу підрахували, що в Україну через треті країни потрапили сербські снаряди на суму 800 мільйонів євро.

При цьому суму побічно підтвердив президент країни Олександр Вучич. За його словами, ця бізнес-можливість є частиною економічного відродження країни, але при цьому додав, що не займатиме чийсь бік у війні.

"Так, ми експортуємо наші боєприпаси. Ми не можемо експортувати до України чи Росії... але в нас було багато контрактів з американцями, іспанцями, чехами, іншими. Що вони з цим роблять зрештою — це їхня справа", — сказав Вучич. .

Він підкреслив, що може здогадуватися, куди потрапляють боєприпаси, але зазначає, що це "не його справа".

"Я маю дбати про своїх людей, і це все. Це все, що я можу сказати. У нас є друзі і в Києві, і в Москві. Це наші брати-слов’яни", — сказав президент Сербії.

Також він зазначив, що цифра 800 мільйонів здається вірною "за два чи три роки" поставок.

Хоча Сербія і не приєдналася до антиросійських санкцій, проте вона засудила російське вторгнення та визнає окуповані території, включаючи Крим, частиною України. Також її представники були присутні на Саміті миру та підписали підсумкове комюніке.

Варто зазначити, що у травні Сербію відвідали глава МЗС України Дмитро Кулеба та перша леді Олена Зеленська. Після цього Белград пообіцяв здійснити подальші кроки щодо покращення двосторонніх відносин та повернути посла до Києва.