Работают в три смены: Сербия существенно нарастила производство оружия, оно может идти в Украину

Скачок производства примерно совпал с началом российского вторжения

Сербия существенно нарастила производство вооружения с начала российского вторжения в Украину. При этом некоторые ее оборонные компании начали работать в три смены, чтобы обеспечить заказ.

Об этом пишет российское издание "Коммерсант" со ссылкой на свои источники. Там отмечают, что начало наращивания производства Сербией примерно совпадает с началом полномасштабной войны.

"В последние два года Сербия резко нарастила производство военной продукции, а многие ее оборонные предприятия теперь работают в три смены", — говорится в сообщении.

Издание напоминает, что в 2023 году в западных СМИ появлялся секретный документ Пентагона, в котором было указано, что Белград не будет обучать украинских военных, но согласился поставлять вооружение.

Тогдашний министр обороны, а ныне премьер страны Милош Вучевич заявил, что его страна не поставляет оружие ни Киеву, ни Москве. Однако в России уже высказывали по этому поводу свою обеспокоенность.

"Если сербы знали, что даже через третьи страны оружие идет на Украину, это не может расцениваться как дружественный шаг", — заявил недавно заместитель главы комитета Совета федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Стоит отметить, что ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил о том, что его страна не передает оружие Украине или России, но торгует с США, Чехией и другими союзниками Украины. При этом он косвенно подтвердил, что после начала российского вторжения в Украину Белград продал Западу вооружения на около 800 миллионов евро и не стал исключать, что оно в конечном итоге оказалось в руках ВСУ.

Стоит отметить, что в мае Сербию посетили глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и первая леди Елена Зеленская. После этого Белград пообещал предпринять дальнейшие шаги по улучшению двусторонних отношений и вернуть посла в Киев.