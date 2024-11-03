Проросійські сили націлилися на перемогу: що відбувається на виборах у Молдові

Шанси у кандидатів практично рівні

У Молдові відбувся другий тур президентських виборів. І якщо у першому чинний президент Майя Санду впевнено обійшла своїх опонентів, то тепер схоже, що проросійські сили об’єдналися, щоби серйозно позмагатися за перемогу.

Це випливає із даних, оприлюднених виданням Newsmaker. Станом на 23.00 було підраховано близько 90% усіх протоколів.

Попередні результати показують, що кандидати мають рівні шанси на перемогу. Санду має 49,19% голосів, тоді як її опонент Олександр Стояногло набирає 50,81% голосів. Попри це, у партії чинного президента вже оголосили про перемогу.

UPD: Завдяки голосам діаспори Санду вдається вийти вперед.

У першому турі Санду набрала 42,49% голосів, Стояногло — 25,95%.

Варто зазначити, що згідно з передвиборчими прогнозами прихильниця євроінтеграції Санду могла перемогти в першому турі, проте її підсумковий результат виявився суттєво нижчим.

Колишній президент країни Ігор Додон у виборах 2024 року участі не брав, проте підтримав кандидата від своєї Соціалістичної партії, колишнього генпрокурора Андрія Стояногло. Вважається, що довкола нього згуртувалися всі проросійські сили Молдови.

Крім того, на виборах свою роль надав електорат колишнього мера міста Бельц Ренато Усатого. У першому турі він посів третє місце, як і на виборах 2020 року. Тоді він закликав голосувати за Санду проти Додона, що дозволило їй виграти. Після цього він змінив свою позицію та різко критикував політику чинного президента.

Втім, на нинішніх виборах він запропонував своїм виборцям самим визначитись, за кого голосувати. Молдовські ЗМІ кажуть, що його аудиторії ближчі до Стояногло, а тому не виключається, що саме тому зараз голоси розділилися практично порівну.

Не обійшлось і без корупційних скандалів. Ще після першого туру Санду заявила про 300 тисяч куплених голосів за гроші олігарха-втікача Ілана Шора, який зараз проживає в Москві. З урахуванням того, що в Молдові лише трохи більше ніж 3 мільйони виборців, з яких лише близько 1,5 мільйона прийшли на вибори, ця цифра дуже суттєва.

Нагадаємо, "Телеграф" розповідав про те, що відбувається у Молдові на виборах і як їх результат може позначитися на Україні.