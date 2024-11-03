Пророссийские силы нацелились на победу: что происходит на выборах в Молдове

Шансы у кандидатов практически равны

В Молдове прошел второй тур президентских выборов. И если в первом действующий президент Майя Санду уверенно обошла своих оппонентов, то теперь похоже, что пророссийские силы объединились, чтобы всерьез посоревноваться за победу.

Это следует из данных, обнародованных изданием Newsmaker. По состоянию на 23:00 было подсчитано около 90% всех протоколов.

Предварительные результаты показывают, что кандидаты имеют практические одинаковые шансы на победу. Санду имеет 49,19% голосов, в то время как ее оппонент Александр Стояногло набирает 50,81% голосов. Несмотря на это, в партии действующего президента уже объявили о победе.

UPD: Благодаря голосам диаспоры Санду удается выйти вперед.

В первом туре Санду набрала 42,49% голосов, Стояногло — 25,95%.

Стоит отметить, что согласно предвыборным прогнозам сторонница евроинтеграции Санду могла победить в первом туре, однако ее итоговый результат оказался существенно ниже.

Бывший президент страны Игорь Додон в выборах 2024 года участия не принимал, однако он поддержал кандидата от своей Социалистической партии, бывшего генпрокурора Андрея Стояногло. Считается, что вокруг него сплотились все пророссийские силы Молдовы.

Кроме того, на выборах свою роль оказал электорат бывшего мэра города Бельц Ренато Усатого. В первом туре он занял третье место, как и на выборах в 2020 году. Тогда он призывал голосовать за Санду против Додона, что позволило ей выиграть. После этого он изменил свою позицию и резко критиковал политику действующего президента. Впрочем, на нынешних выборах он предложил своим избирателям самим определиться за кого голосовать. Молдавские СМИ говорят, что его аудитории ближе Стояногло, а потому не исключается, что именно поэтому сейчас голоса разделились практически поровну.

Не обошлось и без коррупционных скандалов. Еще после первого тура Санду заявила о 300 тысячах купленных голосов за деньги беглого олигарха Илана Шора, который сейчас проживает в Москве. С учетом того, что в Молдове всего чуть больше 3 миллионов избирателей, из которых лишь около 1,5 миллиона пришли на выборы, эта цифра очень существенна.

Напомним, "Телеграф" рассказывал о том, что происходит в Молдове на выборах и как их исход может сказаться на Украине.