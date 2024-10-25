Живе одна в скромній квартирі: що відомо про особисте життя президентки Молдови Маї Санду і чи одружена вона

Раніше ходили чутки про нетрадиційну орієнтацію президентки Молдови

Мая Санду — єдина жінка на посаді президента Молдови. Вона розпочала свою політичну кар’єру в 90-х і поступово піднімалася на саму вершину — аж до поста президентки країни. А ось про особисте життя політика відомо не так багато.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про особисте життя Маї Санду, чи одружена вона і чи має вона дітей.

Мая Санду — що відомо про президентку Молдови

Мая Санду народилася 24 травня 1972 року в селі Рісіпени Фалештського району в сім’ї ветеринара та вчительки. Зараз їй 52 роки і вона ніколи не була одружена, також президентка не має своїх дітей.

Мая Санду. Фото: Getty Images

Свою політичну кар’єру Мая Санду розпочала практично одразу після розвалу Радянського союзу. Вона починала з нижчих державних посад, а потім поступово піднімалася кар’єрними сходами аж до посади президентки країни. При цьому політикиня пожертвувала особистим життям заради кар’єри, приділяючи їй весь свій час. Вона відома своєю проєвропейською позицією і всю свою діяльність присвятила євроінтеграції Молдови.

Мая Санду. Фото: Getty Images

При цьому Мая Санду скромна та стримана у звичайному житті. В інтерв’ю російському блогеру Юрію Дудю президентка зізналася, що не переїхала до президентської резиденції, а залишилася жити у своїй скромній двокімнатній квартирі, де мешкає одна.

Мая Санду та Олаф Шольц. Фото: Getty Images

При цьому вона підтримує близькі стосунки із родичами, спілкується зі своїми племінниками. Як зізналася Мая Санду, вона навіть не ходила до урядової їдальні, а харчувалася тим, що їй готували рідні. Відомо, що Мая Санду замислювалася про усиновлення дитини, проте наразі не зробила цього.

Мая Санду. Фото: Getty Images

До речі, коли Мая Санду вперше балотувалася на пост президента Молдови у 2019 році, її опоненти поширили "компромат". У мережі опублікували фото, нібито Мая Санду має нетрадиційну орієнтацію та її зняли під час поцілунку з дівчиною у Мюнхені. Політик спростувала ці чутки, вона заявила, що опублікований "компромат" — фальшивка, та повідомила, що любить чоловіків.

Мая Санду. Фото: Getty Images

Якось Мая Санду зізналася, що її перше кохання трапилося ще в школі в 9-10 років. Вона була закохана у хлопчика, з яким відвідувала танцювальний гурток. Однак надалі ця дитяча закоханість не мала продовження та розвитку.

Мая Санду. Фото: Getty Images

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