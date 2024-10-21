Український політолог Олексій Якубін спеціально для "Телеграфу" розповів, як зміна політичних настроїв може вплинути на Україну та геополітику Молдови загалом

Вибори в Молдові і референдум, який там проводився, показують кілька важливих речей. Майя Санду, діюча президентка Молдови, зосередилась на геополітичному виборі країни, тому проведення президентських виборів і референдуму, як показала практика, були не найкращою думкою.

У президентки розраховували, що це допоможе збільшити її рейтинг. А по факту її непопулярність і антирейтинг (близько 50% за соціологічними опитуваннями) зіграли в мінус в контексті цього референдуму. Попри те, що значна частина молдован має румунські паспорти, що могло б сприяти підтримці євроінтеграції, спроба використати референдум для підвищення особистого рейтингу виявилася невдалою.

Крім геополітики, в Молдові є й інші проблеми. Наприклад, ціна на газ, яка дуже сильно зросла. Майя Санду хотіла підмінити ці проблеми геополітичним вибором, але молдавани ще й враховують ситуацію в самому ЄС та й в контексті дій ЄС в російсько-українській війні.

Це не свідчить про непопулярність Європейського союзу в Молдові. Скоріш це свідчить про непопулярність самої президентки у населення. Результати відображають невдоволення діями нинішньої влади.

У результаті виборів політична ситуація в Молдові зазнає змін. Головний опонент Маї Санду набрав значну кількість голосів, і 3 листопада відбудеться другий тур виборів. Можливо, її антирейтинг вплине настільки сильно, що вона може і програти вибори.

Та ключові політичні процеси розгортатимуться після президентських виборів, бо в Молдові роль парламенту дуже значна. За 9 місяців там відбудуться парламентські вибори, і якщо партія Санду програє, політика країни може змінитись. Чи будуть наслідки для України? Поки немає результатів цих виборів, ми не можемо стверджувати про якісь зміни, але якщо буде новий президент, то його політика щодо України може зазнати змін. І тут виникає питання, наскільки Київ готовий враховувати та сприймати ці геополітичні зміни.

Раніше "Телеграф" також писав, що Санду стане мішенню для Путіна, а Україні варто задуматися. Так вважає директор Інституту світової політики Євген Магда.