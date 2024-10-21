Буде другий тур? У Молдові закінчують підрахунок голосів на виборах: які результати

Голоси щодо вступу до Євросоюзу розділилися майже навпіл

У неділю, 20 жовтня, у Молдові відбулися президентські вибори. Паралельно проводився референдум щодо євроінтеграції. Опрацьовано майже всі бюлетені і якщо результати виборів глави держави зрозумілі, то чи хоче більшість мешканців Молдови приєднатися до Євросоюзу — залишається неясним.

Згідно із сайтом Центральної виборчої комісії Молдови, станом на 7:30 опрацьовано 97.88% протоколів. За їхніми результатами більшість голосів набирає чинна глава держави Майя Санду.

Попередні результати виборів президента Молдови

Отже, проєвропейський президент Майя Санду набирає 41,84%. З опрацьованих голосів її обрали 630 712 людей.

Друге місце у проросійського Олександра Стояногло із партії експрезидента Ігоря Додона. Згідно з вже опрацьованими протоколами, йому віддали перевагу 26.35% виборців. За нього проголосували 397 200 осіб.

І нарешті найменше голосів набирає колишній мер міста Бельц Ренато Усатий. Його підтримали 13.76%, тобто 207 563 особи.

Варто зазначити, що якщо жоден із кандидатів не набирає 50% голосів, призначається другий тур виборів. У ньому братимуть участь два кандидати, які набрали найбільше голосів.

Попередні результати референдуму щодо приєднання Молдови до Євросоюзу

"Ви підтримуєте внесення змін до Конституції з метою приєднання Республіки Молдова до Європейського Союзу?" — так звучало питання референдуму.

За результатами обробки 98,06% голосів, противників євроінтеграції трохи більше, ніж прихильників.

За попередніми результатами, хочуть приєднання до ЄС 49.89% (726 133 особи), а не хочуть – 50.11% (729 446 людей).

Як повідомляв "Телеграф", 19 вересня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга вперше на новій посаді відвідав Молдову. Там він заявляв, що Молдова разом з Україною йде шляхом євроінтеграції. Він наголосив на важливості скоординованих заходів щодо боротьби з гібридними загрозами.