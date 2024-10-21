Вибори і референдум у Молдові: чи піде країна шляхом Грузії та що робити Україні — експерти назвали ризики

"Телеграф" дізнавався, чи вдасться і як саме протидіяти новим загрозам з боку Москви

Президентські вибори у Молдові та результати референдуму щодо курсу країни до ЄС, ймовірно, можуть стати новим політичним фронтом біля українських кордонів і черговою точкою напруги. Оскільки очевидно, її всебічно підживлюватиме гібридна "рука Кремля", продовжуючи багаторічну політику дестабілізації в регіоні.

Адже попередні офіційні результати голосування (наразі обробили 100% протоколів) за президента країни показали непевну перемогу проєвропейської кандидатки Маї Санду (42,45%), і в Молдові у другому турі вона змагатиметься з проросійським висуванцем Олександром Стояноглом (25,98%).

А волевиявлення на референдумі показало незначну перевагу прихильників вступу країни до Європейського Союзу (також оброблені 100% протоколів з дільниць — 50,46% виборців висловилися за курс в ЄС, а 49,54% проголосували проти).

"Телеграф" дізнавався, які тривожні дзвіночки вже пролунали для Києва через вибори/референдум у Молдові та як Україні варто реагувати на потенційно нові виклики. Адже скандал і напруга, схоже, тільки набиратимуть обертів.

Росія кидає всі сили на зрив євроінтеграції Молдови

Народний депутат України Олексій Гончаренко (фракція "ЄС"), який працював на виборах у Молдові як міжнародний спостерігач від ПАРЄ, у коментарі "Телеграфу" підкреслив, що станом на вечір 21 жовтня за результатами підрахунку 100% протоколів вже є перевага за вступ до Євросоюзу.

— Напередодні ввечері почалась істерика по соцмережам, яку активно підхопили російські пропагандисти, що ніби Молдова проти ЄС. Я був в Молдові в якості спостерігача від Парламентської асамблеї Ради Європи і побачив, що є люди, які абсолютно підтримують вступ до ЄС, а є люди, які одурманені російською пропагандою. Росія кидає всі сили, щоб не допустити розвитку і процвітання Молдови, це очевидно.

Нам треба більше працювати з Молдовою, саме Україні. Яке гучне було призначення послом [Олексія] Данілова, а він так і не доїхав туди. Чи працюємо ми разом з Молдовою в контексті євроінтеграції? Чи ведемо ми діалог з людьми? Я не знаю на це відповіді, — зазначив парламентар.

Названа умова повного відкату Молдови назад

Юрист-міжнародник Роман Єделєв у коментарі нашому виданню зазначав, що певні певні попередні висновки за результатами голосування вже можна зробити.

— Перш за все, ідея проведення референдуму себе не виправдала з політтехнологічної точки зору. Так, президентка Санду перемогла в першому турі, але проросійський кандидат у другому турі зможе апелювати до результатів референдуму і мобілізувати проросійських виборців. Ще більше повірить у це і Москва. Тобто тепер вже далеко не настільки очевидними ж результати другого туру президентських виборів.

Загалом, референдуми як політтехнологія — це занадто небезпечна гра. Треба згадати і референдум щодо Brexit. Треба відмовлятися від таких ризиків.

По-друге, ми отримали підтвердження, що суспільство в Молдові поділене 50 на 50 в питанні євроінтеграції. Про це давно говорять проросійські політики, і тепер вони отримали підтвердження своїх слів. Навіть більше, вони говоритимуть, що більшість громадян у самій Молдові, не враховуючи діаспори, проти євроінтеграції. Це небезпечний аргумент з непередбачуваними наслідками, — пояснив він.

По-третє, як додав Єделєв, референдум, якими б результати не були, сам по собі не змінить євроінтеграційного курсу Молдови. Але якщо все ж за результатами підрахунку голосів переможе і варіант "Ні" на референдумі, і проросійський кандидат у другому турі, "то тоді курс точно буде скориговано".

— Тобто ці президентські вибори знову можуть перетворитися на "історичні", чого від них ніхто не очікував.

Щодо України, то треба чекати результатів другого туру виборів. Автоматично підтримка зі сторони ЄС і Румунії (Києва та Кишинева. — Авт.) не припиниться у будь-якому разі. Тому тут прогноз робити зарано, — резюмував експерт.

Чому Путіну може бути вигідна перемога Санду?

Євген Магда, директор Інституту світової політики пояснив "Телеграфу", що Мая Санду за підсумками першого туру вже опинилася в серйозній політичній кризі.

— Вона не змогла ефективно використати ініційований нею референдум стосовно європейського вибору як інструмент мобілізації суспільства.

Вже за великим рахунком не має значення, якими будуть остаточні цифри, оскільки відсутня приголомшлива підтримка цієї ідеї (євроінтеграції. — Авт.). І вже навіть деякі ЗМІ пишуть, що мешканці Молдови, що перебувають в середині країни, не підтримали цю ідею. На мою думку, це серйозна проблема для діючої тамтешньої влади, — аргументував він.

За його словами, Кишинів невдовзі опиниться під тиском і з боку Румунії, де наприкінці року мають відбутися президентські та парламентські вибори, і у певних політсил є прагнення "поглинути" Молдову. Водночас всередині ЄС існують побажання перетворити Молдову на success story, як країну, яка б могла швидко увійти до складу Євросоюзу.

— Та скажімо, — продовжив експерт, — перебити негативні емоції після Brexit. Адже після виходу Британії зі складу ЄС нових членів Євросоюзу ще не було. Вважаю, що зараз у цьому контексті Україна і Румунія мають виступати єдиним фронтом, щоб забезпечити не лише європейські перетворення всередині Молдови, але й показати, що сусіди зацікавлені у тому, щоб здійснювати європейську інтеграцію спільно.

Власне, ми і маємо будувати відносини з Молдовою на європейських засадах. Інакше нам буде складно інтегруватися до Європейського Союзу. Ми не маємо хизуватися розмірами нашої країни, адже попри розміри рівень життя в Україні навряд чи суттєво вищий, — зазначив Євген Магда.

При цьому, як прогнозує політолог, Кремль навіть може зменшити тиск на Санду під час другого туру виборів президента, "щоб вона залишилась (очільницею держави. — Авт.) та перетворилась на мішень для критики під час парламентської кампанії наступного року".

— Адже переконаний, що багатьом стало зрозуміло, наскільки невпевненою є позиція Маї Санду після результатів цього референдуму і першого туру президентської кампанії, — підсумував Магда.

Як повідомлялось, 19 вересня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга вперше на новій посаді відвідав Молдову. Там він заявляв, що Молдова разом з Україною йде шляхом євроінтеграції. Він наголосив на важливості скоординованих заходів щодо боротьби з гібридними загрозами.

Також "Телеграф" писав, що минулого тижня посол України у Великобританії, ексголовком ЗСУ Валерій Залужний заявляв, що такі країни, як Білорусь та Грузія через втручання Росії станом на сьогодні формально втратили свою незалежність.