Вбили перехожого і не тільки: у Росії ФСБ понад 12 годин вела бої з "бойовиками"

Під удар потрапили не лише "бойовики"

У російській Інгушетії понад 12 годин тривала "контртерористична операція". Вже відомо про загиблих.

Так, на ранок 3 березня пропаганда повідомила, що після завершення контртерористичної операції та огляду чотириповерхівки було знайдено шість тіл "бойовиків". Ці люди нібито "планували теракти у місцях масового скупчення людей".

При цьому, за даними російських пабліків, під удар потрапили не лише "бойовики". Повідомляється про як мінімум одного мирного мешканця. Він був випадковим перехожим, якого було вбито під час перестрілки ФСБшників з "бойовиками".

Крім того, поранення отримали троє силовиків. Один із них, 41-річний співробітник МВС, доставлений до лікарні з пораненням вуха. Ще у двох осколкові поранення.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ввечері 2 березня у частині міста Карабулак в Інгушетії було введено режим контртерористичної операції. За даними місцевих ЗМІ та соцмереж, там спецназ ФСБ РФ блокував в одному з будинків "бойовиків", які нібито планували "серію терактів у місцях масового скупчення людей". Очевидці в соцмережах повідомляли про гучні автоматні черги в межах міста. На відео з місця подій було чути звуки одиночних вибухів та автоматних черг. Також видно, як до житлового будинку прилетів снаряд.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що інгушські партизани записали звернення на території Інгушетії.