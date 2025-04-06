"Звір" побив "Джаггернаута": у вазі Усика відбувся великий бій (відео)

"Звір" та "Джаггернаут" провели рейтинговий бій у Британії

У суботу, 5 квітня, у Манчестері (Велика Британія) відбувся великий вечір професійного боксу. У головному поєдинку шоу на ринг вийшли британець Джо Джойс (16-4, 15 KO) та хорват Філіп Хргович (18-1, 14 KO).

Бій суперваговиків завершився перемогою Хрговича. Про це повідомляє "Телеграф".

Поєдинок тривав усю дистанцію. Боксери влаштували справжню рубку на рингу, де краще виглядав хорват. За підсумками 10 раундів усі судді віддали перемогу Філіпу. Підсумковий рахунок — 93-97, 92-98 та 95-96 на користь "Звіра". Ця перемога наблизила Хрговича до чемпіонського бою.

Нагадаємо, у надважкій вазі трьома основними поясами (WBC, WBO, WBA) володіє українець Олександр Усик, який захистив їх у реванші з британцем Тайсоном Ф’юрі. Титулом IBF володіє британець Даніель Дюбуа, який у чемпіонському поєдинку здолав свого співвітчизника Ентоні Джошуа. Очікується, що Усик та Дюбуа проведуть бій за титул абсолютного чемпіона світу, щоправда, на поєдинок з українцем також претендує і новозеландець Джозеф Паркер, який нещодавно став обов’язковим претендентом на пояс WBO.