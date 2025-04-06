Кого точно не мобілізують у 2025 році: зʼявились нові зміни для двох категорій чоловіків

Від мобілізації звільняють тих, хто навчається чи викладає за певних умов — що саме прописали в законопроєкті.

Кабінет Міністрів України схвалив зміни до статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", що стосуються відстрочки від призову для педагогічних працівників і здобувачів освіти.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Хто отримає відстрочку:

Учні профтехів та студенти коледжів — за умови, що вони почали навчання не пізніше року до досягнення граничного віку для базової військової служби та навчаються за денною або дуальною формою.

— за умови, що вони почали навчання не пізніше року до досягнення граничного віку для базової військової служби та навчаються за денною або дуальною формою. Студенти університетів — якщо вони навчаються в межах стандартного строку виконання освітньої програми.

— якщо вони навчаються в межах стандартного строку виконання освітньої програми. Докторанти, інтерни, резиденти — також мають право на відстрочку.

— також мають право на відстрочку. Ті, хто вперше здобуває освіту на рівень вище попереднього, згідно зі статтею 10 Закону "Про освіту".

Хто з освітян не підлягає мобілізації:

Педагогічні, науково-педагогічні й наукові працівники ЗВО, коледжів, шкіл, профтехів і наукових установ.

Умови: офіційне працевлаштування за основним місцем роботи на ставку не менш ніж 0,75.

Також це стосується педагогів державних і комунальних закладів позашкільної освіти (еколого-натуралістичний, військово-патріотичний, науково-технічний напрям тощо), які працювали станом на 01.01.2025 і продовжують працювати.

Ці зміни мають забезпечити стабільність освітнього процесу в країні навіть у період мобілізації.

Раніше "Телеграф" писав про те, що загальна мобілізація в Україні триває. Водночас деякі категорії громадян мають право на відстрочку від призову. Хто отримає звільнення від мобілізації у квітні?