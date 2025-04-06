Росіяни атакували Миколаїв ударними безпілотниками: у місті є пожежі та постраждалі

Комунальні служби ліквідували наслідки російської атаки

Російські окупанти ввечері 5 квітня вдарили по Миколаєву ударними безпілотниками. Внаслідок атаки БПЛА виникли пожежі у кількох приватних будинках, троє людей отримали поранення, обійшлося без загиблих.

Про це повідомив керівник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. Інформацію підтвердив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

"Поранено двоє людей. 49-річна жінка госпіталізована, 72-річній жінці допомога надана амбулаторно. Виникло три пожежі, які вже ліквідовані. Пошкоджено сім приватних будинків та автомобіль", – написав Кім, пізніше додавши, що поранено також 67-річну жінку.

Сенкевич підтвердив, що обійшлося без жертв, але є поранені. За його словами, пошкодження є виключно у приватному секторі міста, комунальники вже почали ліквідацію наслідків атаки.

"Є пошкодження в приватному секторі. Ми вже визначили обсяг робіт. Комунальні служби розпочнуть ліквідацію наслідків. На щастя, обійшлось без жертв. Це найголовніше", – зазначив він.

Як повідомлялося раніше, в ніч проти 2 квітня російські окупанти здійснили масштабний запуск БПЛА по Харкову, через що там чули не менше 15 вибухів. Вдень 2 квітня місто було атаковане ще раз. Тоді один безпілотник влетів у житлову багатоповерхівку, через що постраждали п’ятеро людей, серед яких одна дитина.

27 березня попри так зване "енергетичне перемир'я" ворог атакував інфраструктуру Полтави. У місті було чутно вибухи, частково зникло електропостачання у деяких районах. До цього повідомлялося про ударні безпілотники окупантів у напрямку на Полтаву. Пізніше Генштаб ЗСУ повідомив про наслідки удару росіян.