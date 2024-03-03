Убили прохожего и не только: в России ФСБ более 12 часов вела бои с "боевиками"

Под удар попали не только "боевики"

В российской Ингушетии более 12 часов продолжалась "контртеррористическая операция". Уже известно о погибших.

Так, на утро 3 марта пропаганда сообщила, что после завершения контртеррористической операции и осмотра четырехэтажки были найдены шесть тел "боевиков". Эти люди якобы "планировали теракты в местах массового скопления людей".

При этом, по данным российских пабликов, под удар попали не только "боевики". Сообщается о как минимум одном мирном жителе. Он был случайным прохожим, который был убит во время перестрелки ФСБшников с "боевиками".

Кроме того ранения получили трое силовиков. Один из них, 41-летний сотрудник МВД, доставлен в больницу с ранением уха. Еще у двоих осколочные ранения.

Напомним, ранее мы писали о том, что вечером 2 марта в части города Карабулак в Ингушетии был введен режим контртеррористической операции. По данным местных СМИ и соцсетей, там спецназ ФСБ РФ блокировал в одном из домов "боевиков", которые якобы планировали "серию терактов в местах массового скопления людей". Очевидцы в соцсетях сообщали о громких автоматных очередях в черте города. На видео с места событий были слышны звуки одиночных взрывов и автоматных очередей. Также видно, как в жилой дом прилетел снаряд.

Напомним, ранее мы писали о том, что ингушские партизаны записали обращение на территории Ингушетии.