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"Свободу Інгушетії!": Рада проголосувала за болючу для Кремля постанову

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Женя Хамстер Женя Хамстер
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Голові Верховної Ради доручено надіслати постанову всім членам міжнародного співтовариства Новина оновлена 23 лютого 2024, 13:10
Голові Верховної Ради доручено надіслати постанову всім членам міжнародного співтовариства. Фото Судово-юридична газета

Постанова засуджує злочини РФ проти інгушів і стосується відновлення територіальної цілісності Інгушетії

Верховна Рада України прийняла в цілому Постанову №10344 про визнання права інгуського народу на створення незалежної суверенної держави. "За" проголосували 248 народних обранців.

Про це у своєму Telegram повідомив депутат від партії "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко. Голові Верховної Ради доручено надіслати цю постанову всім членам міжнародного співтовариства і закликати їх ухвалити рішення на підтримку інгушського народу.

Гончаренко зазначив, що прийнята постанова засуджує злочини Росії проти інгушів та стосується відновлення територіальної цілісності Інгушетії. Зокрема:

  • визнає право інгуського народу на самовизначення та створення незалежної суверенної національної держави;
  • засуджує масову депортацію інгушів у 1944 році, розчленування національної території інгуського народу, руйнування інгуської національної ідентичності, масові вбивства інгушів у 1992 році, політичні репресії та інші злочини, здійснювані правлячим режимом Росії з метою геноцидного знищення інгуської нації;
  • підтримує прагнення інгушів до відновлення територіальної цілісності інгуського народу та збереження його національної ідентичності.

"Свободу Інгушетії! Розвал російської імперії!", – додав Гончаренко.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у серпні 2023 року інгуські партизани Амір Мухаммад та його бійці записали відеозвернення, в якому говорили про звільнення своєї землі від російських загарбників, які принесли лише бідність та насильство. Також вони закликали співвітчизників не брати участь у війні в Україні, яку веде Росія, а натомість створювати осередки руху збройного опору окупантам у себе вдома.

Теги:
#Україна #Верховна Рада #Інгушетія #Олексій Гончаренко