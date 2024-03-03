Росія зустрічає "героїв": зек-"вагнерівець" повернувся з фронту і жорстоко зґвалтував дівчину в чужій машині

Злочинцю знову світить строк

У Росії продовжують пожинати плоди війни проти України. Черговий зек-"вагнерівець", який, як і інші, був завербований для вбивства українців, повернувся на батьківщину і вчинив жорстокий злочин.

Про це повідомляють російські ЗМІ. За їхніми даними, йдеться про Дмитра Єфімова. Він у 2019-му році був засуджений за зґвалтування, а у 2019 році – за вбивство. Однак після 2022-го він підписав контракт із ПВК "Вагнер" і вирушив на війну. Там Єфімов відпрацював контракт до кінця строку та отримав помилування.

Втім, відразу після того, як він повернувся до свого Кірова, він взявся за старе. Вже 24 лютого він завів 22-річну дівчину в гаражі та посадив у чужу припарковану машину. Там Єфімов її зґвалтував. Коли злочинець ненадовго відволікся, дівчина змогла втекти. Єфімов же вирішив замести сліди, відігнав ВАЗ і спалив машину.

Наразі фігуранта вже вдалося затримати. Йому знову загрожує строк.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що помилуваний зек-"вагнерівець" повернувся з фронту і знову вбив людину.