Россия встречает "героев": зек-"вагнеровец" вернулся с фронта и жестоко изнасиловал девушку в чужой машине

Преступнику снова светит срок

В России продолжают пожинать плоды войны против Украины. Очередной зек-"вагнеровец", который, как и другие, был завербован для убийства украинцев, вернулся на родину и совершил жестокое преступление.

Об этом сообщают российские СМИ. По их данным, речь идет о Дмитрии Ефимове. Он в 2019-ом году был осуждён за изнасилование, а в 2019 году — за убийство. Однако после 2022-го он подписал контракт с ЧВК "Вагнер" и отправился на войну. Там Ефимов отработал контракт до конца срока и получил помилование.

Впрочем, сразу после того, как он вернулся в свой Киров, он принялся за старое. Уже 24 февраля он завёл 22-летнюю девушку в гаражи и посадил в чужую припаркованную машину. Там Ефимов её изнасиловал. Когда преступник ненадолго отвлёкся, девушка смогла сбежать. Ефимов же решил замести следы, отогнал ВАЗ и сжёг машину.

В настоящий момент фигуранта уже удалось задержать. Ему снова грозит срок.

Напомним, ранее мы писали о том, что помилованный зэк-"вагнеровец" вернулся с фронта и опять убил человека.