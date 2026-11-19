У мережі пояснили, чому обмежили покупки великими партіями

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В "АТБ" за одним чеком можна купити не більше шести пляшок рослинної олії. Крім того, для деяких інших товарів також діють обмеження.

Обмеження, які запровадили 28 серпня 2026 року, поки зберігаються, розповів "Телеграфу" працівник "АТБ". Вони діють і в магазинах, і під час замовлення через сайт мережі.

На які продукти діють обмеження

Крім олії, в оголошенні для покупців зазначені оцет, крупи, макарони, сіль, борошно і цукор.

"АТБ" попереджає покупців про обмеження на продаж продуктів

На сайті в одне замовлення не можна додати більше шести одиниць товару, на який поширюється ліміт. У магазині покупцеві можуть відмовити в продажу, якщо він спробує обійти обмеження, пробивши кілька чеків поспіль.

Чому "АТБ" обмежила покупки і де ще запровадили ліміт на олію

"Крім ворожих ударів, причиною стало зростання кількості випадків спекуляції, коли перекупники фактично роблять оптові закупівлі в наших магазинах", – заявили в мережі "АТБ".

У компанії пояснили, що такі закупівлі збільшують навантаження на логістику. Мережа використовує її для безперебійного постачання свіжих продуктів, зокрема в прифронтові райони.

18 листопада "Телеграф" зафіксував ліміт на олію "Ріднокрай" в "Епіцентрі" на вулиці Городоцькій у Львові. Там за одним чеком продають не більше двох літрових пляшок рафінованої соняшникової олії цієї марки.

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Як повідомляв "Телеграф", у "АТБ" помітили чергову кумедну річ. Незвичайний світильник у формі білої качки з жовтими лапами зовні нагадує іграшку, але після ляпаса по корпусу починає світитися.