Це хочуть закріпити в законодавстві незалежно від того, чи перебувають чоловік і жінка у шлюбі

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В Україні 18 листопада розпочався збір підписів під петицією Олесі Борисової про обов’язки у зв’язку з вагітністю. Вона пропонує покласти на чоловіка обґрунтовані витрати, пов’язані, зокрема, з перериванням вагітності, якщо встановлено його біологічне батьківство.

Борисова виклала ініціативу в електронній петиції до Кабінету міністрів України. На цей момент результат збору – 30 підписів із 25 000 необхідних, повідомляє "Телеграф".

Для розгляду петиції Кабінетом міністрів потрібно зібрати 25 000 підписів

Які витрати пропонують покласти на чоловіка

Окрім оплати аборту, петиція передбачає покриття обґрунтованих витрат на медичне спостереження під час вагітності, лікування ускладнень, відновлення здоров’я жінки та необхідну психологічну допомогу. Визначаючи обсяг виплат, Борисова пропонує враховувати, що вагітність по-різному позначається на здоров’ї та матеріальному становищі чоловіка й жінки.

За задумом Борисової, обов’язок перед жінкою виникає після підтвердження біологічного батьківства і не залежить від того, чи народилася дитина та чи збирався чоловік ставати батьком. Водночас рішення про медичне втручання залишається за жінкою.

"Право жінки самостійно ухвалювати рішення про медичні втручання у власне тіло не повинно означати, що всі обґрунтовані витрати, пов’язані з вагітністю та її наслідками, лягають лише на неї", – написала авторка петиції Олеся Борисова.

Як пропонують встановлювати батьківство та стягувати витрати

Борисова пропонує створити державну програму фінансування неінвазивних генетичних досліджень, які дають змогу встановити батьківство ще під час вагітності. Для результатів таких досліджень пропонують визначити правовий статус, а для персональних даних – передбачити захист.

Підготувати зміни до Сімейного та Цивільного кодексів й інших законів авторка петиції просить міжвідомчу робочу групу. До роботи пропонують залучити фахівців із права, медицини, біоетики та захисту репродуктивних прав, а підготовлені поправки внести на розгляд Верховної Ради України.

Робочій групі пропонують визначити обсяг обов’язків, умови їх виникнення та припинення, а також винятки. У поправках хочуть закріпити судовий захист, порядок примусового стягнення витрат і відповідальність за невиконання обов’язків.

Яку підтримку передбачає чинний Сімейний кодекс

Міністерство юстиції України роз’яснює, що за статтею 84 Сімейного кодексу вагітна дружина має право на утримання від чоловіка – батька дитини, якщо він здатний надавати матеріальну допомогу. Це право не залежить від того, чи працює жінка і яке її матеріальне становище, та зберігається в разі розірвання шлюбу.

За статтею 85 право на утримання припиняється, зокрема, у разі припинення вагітності. Стаття 90 окремо зобов’язує подружжя брати участь у витратах, пов’язаних із хворобою або каліцтвом одне одного.

Важливо! Подання петиції – це юридичне право кожного українця винести свою ініціативу на публічне обговорення, однак вона не є готовим рішенням влади чи опитуванням громадської думки. Абсолютна більшість подібних звернень не отримує практичної підтримки й не трансформується в реальні рішення або нормативно-правові акти навіть після збору необхідної кількості підписів.

Докладніше читайте в матеріалі: "Петиція в Україні: що це таке і чи справді вона може щось змінити" .

Як повідомляв "Телеграф", у парламенті зареєстрували проєкт постанови про відставку міністра Віталія Кіма. Крім того, одразу кілька петицій із такою вимогою зареєстрували на сайті Кабміну.