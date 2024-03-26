Резонансна ДТП у Тернополі: п’яний працівник СБУ протаранив три авто, серед постраждалих вагітна

Аварія сталася на перехресті неподалік від закладу McDonald’s

У Тернополі п'яний працівник СБУ спричинив аварію з трьома автомобілями. У наслідок масштабної ДТП травми й ушкодження отримали вісім людей.

Одну з постраждалих, вагітну жінку, госпіталізували в реанімацію. Подробиці повідомляє видання ZAXID.NET.

Аварія сталася близько 19:00 25 березня на перехресті вулиць Мазепи та Львівської біля закладу McDonald’s. Очевидці розповіли, що водій чорного Audi, повертаючи праворуч, виїхав на червоний сигнал світлофора і зіштовхнувся з кількома зустрічними автомобілями марок Suzuki, Jaguar та Volkswagen. Видання зазначає, що за кермом того Audi був працівник СБУ. Правоохоронця затримали. Справу передали в Державне бюро розслідувань у Львові.

Фото з місця події

Постраждалі в цій аварії розповіли ZAXID.NET, що водій, який спричинив ДТП, був дуже сильно п’яний. В автомобілі знаходився сам. За словами присутніх на місці події, чоловік не міг вийти з машини. Крім того, він намагався завести свій автомобіль, щоб утекти. Але один із постраждалих, водій Volkswagen, забрав в нього ключі.

Очевидці також розповіли виданню, що найбільш за всіх в ДТП постраждала водійка Suzuki. Жінка перебуває на 33 тижні вагітності. Медики швидкої відвезли її в реанімацію тернопільської лікарні.

В ДБР Львова інформацію підтвердили. Посилаючись на власні джерела ZAXID.NET, пише, що мова йде про діючого працівника Служби безпеки України. Наразі працівники ДБР розслідують обставини аварії.

"Відкрито кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху – за ч. 1 ст. 286-1 КК України. Автомобіль, за кермом якого перебував працівник правоохоронного органу, проігнорувавши червоний сигнал світлофора, виїхав на зустрічну смугу, де зіштовхнувся з трьома автомобілями. За попередніми даними, правоохоронець був у стані алкогольного сп’яніння", – розповіла ZAXID.NET речниця ДБР Львова Тетяна Муравель.

Наразі триває досудове розслідування. У винуватця аварії взяли зразки крові для проведення експертизи.

Слід зазначити, що 25 березня, в Україні відзначають День СБУ.

Раніше "Телеграф" писав, що на автодорозі "Київ-Одеса" сталася серйозна аварія за участю двох автомобілів. Внаслідок зіткнення постраждали люди, а частини машин розкидало по проїжджій частині.