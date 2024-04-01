В России поезд протаранил автобус с людьми: много погибших (фото, видео)

Авария произошла на переезде

В Ярославской области России рейсовый автобус столкнулся со скорым поездом. В результате этого погибли восемь человек.

Об этом сообщает российское пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на оперативные службы. Отмечается, что авария произошла в селе Берендеево.

Ранее в оперативных службах сообщали о пяти погибших и двух пострадавших. В настоящее время на месте работают сотрудники полиции, медики, специалист экстренных служб. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Как сообщают российские паблики со ссылкой на слова очевидцев, авария случилась из-за того, что автобус заглох на переезде. Однако эту информацию официально пока не подтвердили.

Берендеево на карте

Ранее "Телеграф" сообщал, что в ночь на 29 марта, в городе Ополе, на западе Польши, в страшном ДТП погиб 18-летний юноша из Украины. Сообщается, что польская полиция пыталась остановить автомобиль, за рулем которого сидел украинец, из-за нарушения правил дорожного движения. Однако парень не отреагировал, попытался скрыться и на огромной скорости врезался в опору светофора.