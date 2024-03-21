Водій Lexus збив поліцейського та влетів у бетонний блок: відео з місця ДТП

Автівка загорілася

У четвер, 21 березня, зранку на Дніпропетровщині сталась ДТП. Аварія відбулась на Криничанському посту, що на трасі Дніпро-Кривий Ріг.

Відомо, що водій Lexus збив поліцейського. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

"На блокпосту водій Lexus збив поліцейського та наїхав на бетонний блок. Внаслідок чого автівка загорілася", — йдеться у повідомлені.

Очевидці також повідомляють, що нібито водієм була 53-річна жінка, яка, можливо, була у стані алкогольного сп’яніння. Правоохоронця з численними травмами та переломом госпіталізовано. Порушника також ушпиталили.

Наразі відомо, що пожежу вже загасили, проте рух трасою в обидві сторони ускладнено.

За годину до поширення деталей ДТП у мережі публікували відео з траси Дніпро-Кривий Ріг, на якому видно палаючий автомобіль Lexus, після скоєння аварії.

Нагадаємо, що у неділю, 17 березня, на Дніпропетровщині сталась смертельна ДТП. На трасі Дніпро-Павлоград маршрутка з пасажирами вилетіла з дороги та перекинулася на бік. Загинуло п’ять пасажирів, ще 13 осіб отримали тілесні ушкодження різного ступеня.

Раніше "Телеграф" писав, що 21 березня у Львові на Скнилівському мості сталася масштабна ДТП за участю близько 27 автомобілів.