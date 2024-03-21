У Києві сталося відразу декілька масштабних ДТП: утворилися величезні затори

Одна з масових на проспекті Академіка Палладіна

Сьогодні, 21 березня, фіксують велику кількість дорожньо-транспортних пригод у Києві. Рух транспорту ускладнений.

Про це повідомляє патрульна поліція Києва. Про постраждалих невідомо.

Серйозна ДТП сталася на проспекті Академіка Палладіна. Рух перекрито у напрямку виїзду з міста Києва.

Очевидці публікують відео. В наслідок аварії одне з авто перекинулося.

ДТП на вулиці Набережно-Хрещатицькій, від вулиці Спаська до вулиці Верхній Вал. Зіткнулося два авто.

Дорожньо-транспортна пригода на вулиці Стеценка, у напрямку вулиці Братів Малакових. Рух транспорту ускладнений.

ДТП на вулиці Богатирській. Рух транспорту ускладнений на в'їзді в місто.

Через аварії утворюються величезні затори. Поліція рекомендує водіям врахувати цю інформацію під час планування маршруту поїздки. Будьте обережні!

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві трапилась смертельна аварія. На Кільцевій дорозі поблизу Києва зіштовхнулись 2 автівки — Renault та Volkswagen. Як встановили правоохоронці, зіткнення спричинив 64-річний водій автомобіля Renault.