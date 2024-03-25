Загиблого вирізали з авто: на Київщині сталася серйозна ДТП (фото)

На місці працювали усі екстрені служби столиці

В понеділок, 25 березня, на автодорозі "Київ-Одеса" сталася серйозна аварія за участю двох автомобілів. Внаслідок зіткнення постраждали люди, а частини машин розкидало по проїжджій частині.

Удар був настільки сильним, що обидва транспортні засоби отримали значні механічні пошкодження, а одна людина отримала травми несумісні з життям. Подробиці аварії розповіли у прес-службі Поліції Київської області.

Так, на автодорозі "Київ-Одеса" зіткнулися Fiat та "ВАЗ". Внаслідок події 73-річний водій "ВАЗ" загинув на місці, а його 74-річну пасажирку доправили до лікарні з попереднім діагнозом — травма голови.

Водія "Fiat" госпіталізували із переломом ноги.

Місце аварії

Причини та обставини аварії належить встановити слідству. За цим фактом проводиться розслідування. Працівники поліції продовжують працювати на місці події.

Внаслідок ДТП загинула людина

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві Mustang на великій швидкості протаранив авто з дитиною в салоні. Внаслідок аварії травми різного ступеня тяжкості отримали одразу п’ять осіб.