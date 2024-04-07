"Мінімальні витрати, але сильний ефект": експерт оцінив наслідки атак дронів на російські НПЗ

У ударів по російським НПЗ буде сильний ефект

Після ударів безпілотників по російських НПЗ оптові ціни на бензин зросли, а тому варто чекати, що піднімуться також роздрібні ціни. При цьому збитки для російської економіки від таких ударів навряд чи будуть серйознішими, ніж від західних санкцій.

Про це розповів опозиційний економіст та спеціаліст з енергетики Володимир Мілов у розмові з Майклом Накі. За його словами, економіка РФ від цього не "вимкнеться", але все одно це буде для неї важким ударом.

За його словами, на кінець березня виробництв бензину дещо відновилося, але при цьому все одно перебуває на рівні на 14% нижче, ніж наприкінці лютого. Це призвело до того, що НПЗ у європейській частині працюють із сильним перенапругою.

Також експерт звернув увагу на те, що в січні на Нижегородському НПЗ компанії "Лукойл" сталася поломка компресорного обладнання і через санкції його не можуть відремонтувати вже три місяці. Він зазначив, що якщо подібне обладнання виводитиметься і за допомогою атак дронів, то запускати пошкоджені НПЗ будуть дуже довго.

При цьому Мілов зазначив, що оптовий ринок уже відчув підвищення цін, тоді як роздрібний ще тримається. Він зазначає, що це штучне стримування цін, яке рано чи пізно призведе до руйнування дрібних незалежних мереж.

"Думаю, вони всі чекають від уряду на якийсь сигнал, ну типу "коли вже можна?"... всі розуміють, що ситуація вкрай чутлива, а для Путіна це переходить у дуже неприємну площину", — сказав експерт.

Водночас він не вважає, що удари по НПЗ можуть стати "чарівною кнопкою" і будуть потужнішими, ніж західні санкції. Він зазначив, що з перебудовою ринку із Заходу на Схід, плече логістики сильно подовжилося і це призвело до помітного зростання витрат на доставку товарів до ринків їхнього збуту. А перебої з бензином і дизелем це все загальмують і зроблять значно дорожче.

Однак він зазначає, що в цьому всім показовим є те, що недорогі дрони дозволили суттєво підкосити економіку Росії.

"Мінімальні витрати і ось який сильний ефект... з мінімальними зусиллями можна створити на паливному ринку, "кровоносному" для економіки, серйозну кризу", — наголосив Мілов.

Як повідомлялося раніше, остання атака дронів відбулася у вівторок, 2 квітня, коли у російському Татарстані під удар потрапив НПЗ у Нижньокамську та завод з виробництва "Шахедів" у Єлабузі