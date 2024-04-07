"Минимальные затраты, но сильный эффект": эксперт оценил последствия атак дронов на российские НПЗ

У ударов по российским НПЗ будет сильный эффект

После ударов беспилотников по российским НПЗ оптовые цены на бензин выросли, а потому стоит ждать, что поднимутся также и розничные цены. При этом ущерб для российской экономики от таких ударов вряд ли будет более серьезным, чем от западных санкций.

Об этом рассказал оппозиционный экономист и специалист по энергетике Владимир Милов в разговоре с Майклом Наки. По его словам, экономика РФ от этого не "выключится", но все равно это будет для нее тяжелым ударом.

По его словам, на конец марта производств бензина несколько восстановилось, но при этом все равно находится на уровне в 14% ниже, чем в конце февраля. Это привело к тому, что НПЗ в европейской части работают с сильным перенапряжением.

Также эксперт обратил внимание на то, что в январе на Нижегородском НПЗ компании "Лукойл" произошла поломка компрессорного оборудования и из-за санкций его не могут починить уже три месяца. Он отметил, что если подобное оборудование будет выводиться и посредством атак дронов, то запускать поврежденные НПЗ будут очень долго.

При этом Милов отметил, что оптовый рынок уже ощутил повышение цен, в то время как розничный еще держится. Он отмечает, что это искусственное сдерживание цен, которое рано или поздно приведет к разорению мелких независимых сетей.

"Думаю, они все ждут от правительства какой-нибудь сигнал, ну типа "когда уже можно?"… все понимают, что ситуация крайне чувствительная, а для Путина это переходит в очень неприятную плоскость", — сказал эксперт.

Вместе с тем он не считает, что удары по НПЗ могут стать "волшебной кнопкой" и будут мощнее, чем западные санкции. Он отметил, что с перестройкой рынка с Запада на Восток, плечо логистики сильно удлинилось и это привело к заметному росту расходов на доставку товаров к рынкам их сбыта. А перебои с бензином и дизелем сильно это все затормозят и сделают значительно дороже.

Однако он отмечает, что в этом всем показательно то, что недорогие дроны позволили существенно подкосить экономику России.

"Минимальные затраты и вот какой сильный эффект… с минимальными усилиями можно создать на топливном рынке, "кровеносном" для экономики, серьезный кризис", — подчеркнул Милов.

Как сообщалось ранее, последняя атака дронов произошла во вторник, 2 апреля, когда в российском Татарстане под удар попал НПЗ в Нижнекамске и завод по производству "Шахедов" в Елабуге