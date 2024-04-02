Україна вдарила по одному з п'яти найбільших НПЗ Росії: нові подробиці про збитки

Цей завод – один з найбільших НПЗ Росії з обсягом переробки 16,2 млн т нафти на рік

У вівторок, 2 квітня, в російському Татарстані сталася чергова "бавовна". Безпілотники атакували НПЗ у Нижньокамську та завод по виробництву "Шахедів" у Єлабузі.

Виявилося, що нічна атака на НПЗ в Татарстані – це спільна операція СБУ та ГУР. Це підтвердили джерела "Телеграфа".

Також з'явилися нові подробиці про збитки. За попередніми даними, український дальнобійний дрон влучив в установку первинної переробки нафти на НПЗ в Нижньокамську. Як наслідок – там виникла пожежа. Потужність цієї установки складала 8 млн тонн нафти, а це — 2,6% від загальної річної переробки рф на рік. Окрім того, цей завод входить в 5-ку найбільших НПЗ рф.

"Продовжуємо систематично працювати над тим, аби в росії було все менше можливостей фінансувати загарбницьку війну проти України. Ми й надалі перекриватимемо кисень країні-бензоколонці, щоб мінімізувати надходження нафтодоларів до військового бюджету рф", — зазначило джерело.

Пожежа на НПЗ у Нижньокамську після атаки (росЗМІ)

Довідка

Нафтопереробний завод "Танеко" (Татарстанський Нафтопереробний Комплекс) компанії "Татнафта", розташований у Нижньокамську в Татарстані. Його було засновано у 2005 році. Це перший НПЗ, збудований з нуля у пострадянській Росії. У 2022 році він піднявся до п'ятого місця в рейтингу найбільших нафтопереробних заводів країни з обсягом переробки 16,2 мільйона тонн нафти на рік.

Раніше "Телеграф" повідомив, як українці зустріли новину про удар по Татарстану порцією мемів.