Вода продовжує прибувати

Найсильніша повінь в Оренбурзькій області Росії, яка виникла внаслідок прориву греблі в Орську, продовжує набирати обертів. "Велика вода" дісталася столиці регіону — Оренбурга та затоплює житлові квартали.

Як пишуть росЗМІ, за даними влади, станом на ранок 10 квітня рівень води в річці Урал біля Оренбурга піднявся до 978 см, Орськ — 904 см. В Оренбурзі вже підтопило понад 300 домоволодінь і це лише початок.

Затоплює довколишні селища. У деяких районах Оренбурга вода підбирається до багатоповерхових будинків. Місцями через підтоплення зупинено обладнання, що забезпечує електропостачання, його подачу припиняють. Зупиняють і водопостачання.

Крім того, через приплив води столицю регіону накрив густий туман. З цієї причини в аеропорту Оренбурга затримано рейси з Санкт-Петербурга, Москви та Мінеральних Вод. У мережі публікують безліч кадрів наслідків повені.

"Найближчим часом прогнозуємо, що вода підніметься від 30 до 70 сантиметрів. За одну ніч було підтоплено понад 300 домоволодінь. Додаватиметься в геометричній прогресії, у найближчій перспективі, якщо прогноз збудеться, то ще близько 200 приватних домоволодінь буде підтоплено", — заявив перший заступник мера Оренбурга Олексій Кудінов.

Як повідомляв "Телеграф", у прориві греблі в російському Орську, через яку евакуюють мешканців кількох міст, винні не гризуни та не українські шпигуни, а самі росіяни. Під час будівництва використовувався дешевий поліетиленовий екран.