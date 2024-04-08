Оренбурзька область на дні: російські міста продовжують тонути через прорив дамби (відео)

У самому Орську, де і прорвало дамбу, вода знаходиться на рівні 963 сантиметри.

Російська Оренбурзька область, де прорвало греблю, продовжує йти під воду. Підтоплення вже дісталися обласного центру.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ. За їхніми останніми даними, в Оренбурзі підтоплено вже півтори тисячі будинків та 2000 присадибних ділянок. Через високий підйом паводкових вод 45 садових товариств відключено від електропостачання.

Рівень води у місцевих річках вже перевищив усі допустимі показники. Так, наприклад, у річці Урал біля Оренбургу він піднявся майже до 872 см (до "небезпечного" значення залишилося всього 48 см), а в річці Сакмара майже до 8 м. При цьому вода продовжує прибувати.

У самому Орську, де й прорвало дамбу, вода на рівні 963 сантиметри. Там затоплено 10168 житлових будинків та понад 18000 присадибних ділянок. У місті триває евакуація: наразі евакуйовано 6120 осіб.

Зазначимо, що ще 7 квітня у регіоні було запроваджено режим надзвичайного стану федерального характеру. Хоча ще вчора в Орську було підтоплено близько шести тисяч будинків.

Вода затоплює все нові населені пункти. 8 квітня, наприклад, розпочалася евакуація міста Новотроїцьк, де відбувся перелив води через греблі.

На додаток, за даними МНС РФ, потоп може торкнутися і Тюменської області, яка знаходиться за сотні кілометрів від Оренбурзької області. Цей регіон також може постраждати через весняну повінь. Росіяни вважають, що внаслідок потопів можуть піти на дно кілька мікрорайонів столиці області — Тюмені.

Під час масової евакуації не обходиться без пригод. В Самарській області, яку також зачепило підтопленнями, перекинувся евакуаційний човен. У воді опинилися, зокрема, двоє маленьких дітей.

"Людей напередодні вивозили з села Полудні. Човен врізався в дерево. Усі опинилися в холодній воді, їх почало зносити течією… Як підозрюють самі очевидці, водій човна міг бути нетверезий", — пишуть місцеві Telegram-канали.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що в російську Орську прорвало дамбу. Напередодні російські чиновники божилися, що гребля витримає все.