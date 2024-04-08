Греблю в Орську знищили гризуни? Росіяни благають Путіна про допомогу (відео)

В усьому винна двох- трьохсантиметрова дірочка

Оренбурзька область у Росії продовжує йти під воду, після того, як 5 квітня там прорвало греблю одразу в кількох місцях. При цьому директор російської компанії АТ "Спецбуд" Сергій Комаров, який брав участь у будівництві греблі на мільярд рублів, звинуватив в інциденті… гризунів.

Про це він заявив в етері одного з пропагандистських каналів, повідомляє видання Nexta. За словами Сергія Комарова, прорив греблі для нього залишається "загадкою".

"Я припускаю два фактори…Або це людський фактор: хтось машиною горизонтального буріння пробурив і проклав якусь комунікацію, щоб скидати стічні води в Урал. Але подивившись в якому місці стався прорив, цей фактор у мене пропав. І залишився тільки один — гризуни, які могли цю дамбу проточити. І цієї двох- трьохсантиметрової дірочки, нірки, вистачило б, щоб вода пішла", — заявив Комаров.

Судячи з облич та подальшої реакції ведучих, вони не були готові до настільки оригінальної версії Комарова. Тим часом у самому Орську кілька сотень росіян вийшли на мітинг через катастрофічне підтоплення. Вони вимагають від влади підвищити розміри виплат постраждалим від повені та записують звернення до Путіна.

"Путін допоможи!", — благають росіяни, вочевидь, сподіваючись, що їхній диктатор зверне увагу на проблеми всередині своєї країни. Чи то благання подіяли, чи то "зверху прилетіло", але до протестувальників вийшов мер Орська Василь Козупиця.

Ініціативну групу мітингувальників запросили до будівлі адміністрації "на розмову" і наказали вимкнути телефони. Зауважимо, що раніше жителям Орська взагалі заборонили виходити на мітинг, відповідне повідомлення з'явилося на офіційному сайті обласної прокуратури.

В пропагандистських ЗМІ, звісно, одразу прозвітували про те, що губернатор Оренбурзької області Денис Паслер "спілкується з ініціативною групою в Орську". Про те, що Паслер на початку зустрічі заборонив вести відеозапис зустрічі, РІА "Новости" чомусь не написало.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що в Орську, через прорив греблі, було запроваджено режим НС федерального значення.