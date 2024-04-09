Не гризуни та не українські шпигуни: аналітики дізналися, хто знищив греблю в Орську

Через бажання російських чиновників заощадити зараз цілі міста йдуть під воду

У прориві греблі в російському Орську, через яку евакуюють мешканців кількох міст, винні самі росіяни. Під час будівництва використовувався дешевий поліетиленовий екран.

Про це повідомляє кореспондент BILD Руслан Левієв. Про причину прориву греблі йому розповіли гідротехніки, які консультують Conflict Intelligence Team.

"Як вони мені пояснили, прорив дамби стався через те, що при будівництві заощадили на типі екрана. Коли дамба ще на початковому етапі будівництва, ми бачимо рів, який зазвичай укладають з дна і з боків спеціальним екраном. Він може бути з різних матеріалів. У цьому випадку застосували найдешевший матеріал — поліетилен", — сказав Левієв.

Цей екран призначений для того, щоб таки не пропускати воду. Як тільки він зламався, після нього почала руйнуватись і сама дамба, тобто її земляна частина, сказали експерти. Поліетилен міг стати непридатним через кілька причин: робітники порвали при укладанні або деградував через сонце.

"Зважаючи на все, економія і призвела до того, що дамба зруйнувалася", — резюмував Левієв.

Варто зазначити, що вартість зведення дамби в 2010 році, на момент проєктування, оцінювалася в 932 мільйони рублів (10 млн доларів за нинішнім курсом). Руслан Левієв припустив, що забудовники "розпилили" та привласнили частину цих грошей, а на матеріалах вирішили заощадити.

"Більш якісним елементом був би гель композит на основі ПВХ, який використовують для інших дамб. Можливо, тоді б техногенної катастрофи не сталося б. А так гроші по кишенях розсували й все", — резюмував журналіст.

У мережі активно діляться фото та відео з Оренбурзької області. Населені пункти у регіоні продовжують йти під воду.

Нагадаємо, що росіяни висунули версію, в якій прорив дамби спровокували гризуни. Директор російської компанії АТ "Спецбуд" Сергій Комаров заявив, що вони "проточили" у греблі двох-трьохсантиметрову нірку, якій вистачило, "щоб вода пішла". Також не обійшлося і без традиційних звинувачень "шпигунів з України" у причетності до прориву греблі в Орську, що за 1,5 тисячі кілометрів від українського кордону.

Також "Телеграф" розповідав про те, що через прорив дамби в Орську зруйновано тисячі будинків, є загиблі. У регіоні запровадили режим надзвичайного стану федерального характеру. Окрім того, вода дійшла до обласного центру Оренбурзької області.