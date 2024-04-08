Потоп у Росії: в Орську новий прорив дамби, Оренбург евакуюють, а у влади погані прогнози (відео)

Ситуація для росіян стає все гіршою і гіршою

В Орську (Оренбурзька область РФ), де сталася надпотужна повінь, продовжує погіршуватися ситуація. Повідомляється про ще один прорив греблі. Крім того, піти під воду можуть міста ще у кількох регіонах.

"Телеграф" зібрав всю останню інформацію про "кармічну" подію в РФ. Деталі читайте нижче:

Передісторія

Увечері 5 квітня у російському Орську прорвало дамбу. Примітно, що це сталося саме того дня, коли в мережі з’явилися нові унікальні відео підриви Каховської ГЕС. На ньому можна почути, як окупанти не натішаться актом власного тероризму.

Вода, яку утримувала дамба, стрімко почала затоплювати навколишні населені пункти, а місцеві жителі поспіхом почали евакуюватися. З того часу день за днем ситуація лише погіршується.

Останні події в областях РФ, що тонуть

Оренбург

Через 2 дні, 7 квітня, вода вже дісталася столиці регіону — Оренбурга.

Станом на ранок 8 квітня в обласному центрі підтоплено вже 2015 ділянок, 1535 домоволодінь. 188 із них — за останню добу. Через високий підйом паводкових вод 45 садових товариств відключено від електропостачання. У річці Урал біля Оренбурга рівень води піднявся майже до 872 сантиметрів (до "небезпечного" значення залишилося лише 48 сантиметрів), а в річці Сакмара майже до 8 метрів.

Мер російського Оренбурга Сергій Салмін закликав всіх жителів міста (понад 500 тисяч чоловік) евакуюватися.

Новий прорив греблі

Але біда до росіян не прийшла одна. Вже вдень російські журналісти повідомили про новий прорив греблі в Орську. Він стався в районі селища Лісоторгове (квартал міста Орськ). Там вода вже підступає до приватних будинків. Мешканці селища негайно евакуюються.

Влада міста поки не коментувала повідомлення про прорив дамби, але раніше вона зазначала, що цілісність дамби порушена.

І все це при тому, що тільки в Орську зараз вже затоплено 6987 будинків.

Прогнози по Оренбурзькій області від російської влади.

На даний момент існує загроза переливу паводкових вод існує на семи ділянках трьох федеральних трас в Оренбурзькій області .

. усі села Біляївського району Оренбурзької області на березі Уралу за гіршого сценарію будуть затоплені.

нормалізація обстановки з паводками очікується не раніше 25 квітня

рівень річки Урал біля Оренбурга перевищить небезпечне значення 930 см

Орський НПЗ (один із найбільших у РФ) у найближчі 10 днів зможе забезпечити відвантаження палива для Оренбурзької області на тому ж рівні, що й до НП.

Не тільки Оренбурзька область

Режим надзвичайної ситуації через несприятливий прогноз щодо паводків запровадили у Тюменській області.

У МНС уже прогнозують затоплення кількох мікрорайонів у самій Тюмені (у місті мешкає близько 800 тисяч осіб). Це станеться через весняну повінь.

Рівень води в річках Тюменської області, за прогнозами, може значно підвищитись через 3-5 днів у Казанському муніципальному районі.

Підтоплено житлові будинки також у Самарській області, Алтайському краї та інших регіонах. У Сибірському, Приволзькому та Центральному федеральних округах прогнозується потепління, а значить активне сніготанення та розтин річок.

Обстановка в Іванівській області РФ

Загалом паводки зараз вирують у 39 регіонах Росії.

Кількість підтоплених житлових будинків по всій Росії зростатиме – МНС РФ.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у російському Орську найвищий рівень води за всю історію.