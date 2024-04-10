Вода продолжает прибывать

Сильнейшее наводнение в Оренбургской области России, которое возникло в результате прорыва дамбы в Орске, продолжает набирать обороты. "Большая вода" добралась до столицы региона — Оренбурга и затапливает жилые кварталы.

Как пишут росСМИ, по данным властей, по состоянию на утро 10 апреля уровень воды в реке Урал у Оренбурга поднялся до 978 см, у Орска — 904 см. В Оренбурге уже подтопило более 300 домовладений и это только начало.

Затапливает близлежащие поселки. В некоторых районах Оренбурга вода подбирается к многоэтажным домам. Местами из-за подтопления оборудования, обеспечивающего электроснабжение, его подачу приостанавливают. Останавливают и водоснабжение.

Кроме того, из-за притока воды столицу региона накрыл густой туман. По этой причине в аэропорту Оренбурга задержаны рейсы из Санкт-Петербурга, Москвы и Минеральных Вод. В сети публикуют множество кадров последствий наводнения.

"В ближайшее время прогнозируем, что вода поднимется от 30 до 70 сантиметров. За одну ночь было подтоплено более 300 домовладений. Будет добавляться в геометрической прогрессии, в ближайшей перспективе, если прогноз сбудется, то еще около 200 частных домовладений будут подтоплены", — заявил первый заместитель мэра Оренбурга Алексей Кудинов.

Как сообщал "Телеграф", в прорыве дамбы в российском Орске, из-за которой эвакуируют жителей нескольких городов, виноваты не грызуны и не украинские шпионы, а сами россияне. Во время строительства использовался дешевый полиэтиленовый экран.