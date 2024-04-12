Паводок у Росії встановив історичний рекорд: під воду може піти важливий для армії РФ завод (відео)

Рівень води зростає з кожною годиною

У Росії продовжує погіршуватися ситуація з повенями. Рівень води в річці Урал в Оренбурзі за ніч зріс на 28 сантиметрів і досяг показника 1115 см.

Про це повідомляють РосЗМІ. Цікаво, що рівень підйому води встановив новий історичний рекорд. Днем раніше він становив 1087 см. Ймовірно, це не межа, оскільки вода продовжує прибувати, заявив мер Оренбурга Сергій Салмін.

За ніч на 12 квітня в Оренбурзі було підтоплено ще 361 будинок і 900 ділянок, повідомила влада. Вони очікують, що рівень води у річці Урал в Оренбурзі почне зменшуватись за два дні.

Також складною залишається ситуація у Курганській області Росії. Рівень води в річці Тобол в обласному центрі Курганської області зріс на 10 см за 12 годин і досяг позначки 399 см, повідомила адміністрація міста. Понад 500 житлових будинків та присадибних ділянок підтоплено у 9 населених пунктах Курганської області.

Примітно, що в Кургані знаходиться "Курганмашзавод", єдине підприємство в РФ, де виробляють новітні бронемашини для окупантів, пише Defense Express. У Росії дають розмиті прогнози щодо підйому рівня води в Кургані — вода може досягти позначки понад 11 метрів, інші говорять про "коридор" в 9-14 метрів.

На карті від адміністрації міста жовтими та червоними квітами показано, що опиниться під водою, якщо рівень річки підніметься на 7.7 метра або на 9, а лініями позначені прогнози меж затоплення міста, якщо вода підніметься від 11 до 14 метрів. На карті із прогнозами підтоплення район "Курганмашзаводу" знаходиться в межах позначки 12 метрів, тому він може бути затоплений, а роботи зупинено.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Росії звинувачують у повені Казахстан. У мережі сміються з цієї версії.